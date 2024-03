Ascolti TV del 23 marzo | il grande ritorno di Maria De Filippi col Serale di Amici

Su Rai 1 in prima serata venerdì 22 marzo è andata in scena la seminale di The Voice Senior , conduce ovviamente Antonella Clerici. E ancora una volta lo scontro diretto è con Terra Amara su Canale ... (dilei)

Breve guida ai listening bar, dove non conta come ti vesti ma come Ascolti - Sono nati in Giappone, vogliono togliere il karaoke dalla piazza, spuntano come funghi. Diamo il benvenuto anche sulla piazza italiana ai listening bar, che ci fanno cambiare idea su come fare serata ...rollingstone

Nell’Universo di NCIS non c’è posto per Abby Sciuto - L'evoluzione dell'Universo di NCIS con i suoi spinoff e perché è improbabile che rivedremo Pauley Perrette riprendere il ruolo di Abby Sciuto ...badtaste