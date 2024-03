Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 23 marzo 2024

(Di domenica 24 marzo 2024)tv: idei programmi più visti di23, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di L’Eredità – Viva la Rai ha portato a casa 2367 spettatori (15,65% di share); su Canale5 la puntata di Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3768 spettatori (share 26,68%). Su Italia1 il film Kung Fu Panda ha ottenuto 747 spettatori (4,21%); su Rai2 gli episodi della serie Le Indagini di Sister Boniface hanno avuto rispettivamente 511 (2,75%) e 457 (2,70%) spettatori; su Rai3 il programma Todo Mondo ha intrattenuto 423 spettatori (2,76%); su Rete4 il film I due superpiedi quasi piatti ha ottenuto 1027 spettatori (6,33%); su La7 il ...

