Ascolti TV 23 marzo | Serale di Amici 23 contro L’Eredità Viva La Rai | ecco i dati auditel

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 24 marzo 2024)TV 23: chi ha vinto la serata tra ildi23 in onda su Canale 5 e L’Eredità Viva la Rai trasmesso su Rai 1?TV 23di23L’Eredità #23 parte sotto #CePostaPerTe. Male come sempre l’#Eredità, ma la fascia prime time viene vinta da Rai 1 come sempre grazie ad #AffariTuoi. #Tv — Tommaso Ranisi ' ' (@TommasoRanisi) March 24, 2024 La prima puntata deldi #23 parte dal 26.7% con 3,7 milioni #LEredità ' viva la Rai si ferma al 15.7% con 2,3 milioni #Tv pic.twitter.com/DAMJ3oPXBq ' ...