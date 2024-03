(Di domenica 24 marzo 2024) SCENARI. La stima dell’ufficio studi di Confartigianato. Settore alla ricerca di maggiore attrattività. Aumenti di salario per trovare e trattenere personale, ma anche orari flessibili e una maggiore autonomia.

Artigiani, poco appeal: le mancate assunzioni costano 251 milioni - SCENARI. La stima dell’ufficio studi di Confartigianato. Settore alla ricerca di maggiore attrattività. Aumenti di salario per trovare e trattenere personale, ma anche orari flessibili e una maggiore ...ecodibergamo

Festival del Made in Italy, giovani Artigiani star del web per far scoprire ai ragazzi i lavori manuali patrimonio del nostro Paese - Dalle dimostrazioni di sarti, pellettieri e vetrai alla lezione di merletto con le ricamatrici di Burano. Eccellenza Italiana: "Così i ragazzi possono ...milano.repubblica

Vini artigianali e biodinamici, cosa sono e perché preferirli - Preferire vini biodinamici e artigianali significa rispettare l’ambiente e il territorio ma anche tutelare la propria salute evitando di consumare prodotti trattati chimicamente o contenenti additivi.italiaatavola