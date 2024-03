Arnaboldi è in finale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Primastagionale sul circuito ITF per Federico, approdato al turno conclusivo nel 15 mila dollari croato di Opatija che ai gioca sulla terra battuta. Il ventiduenne brianzolo, sceso al numero 568 del mondo, ha battuto 1/6, 7/(6), 6/4 il padrone di casa Mili Poljicak (numero 841), risalendo la china dopo essersi trovato a un passo dal baratro nel tie break del secondo parziale, dopo avere perduto il primo set. Inveceha agganciato l’avversario e nella terza partita ha mantenuto il sangue freddo per staccare Poljicak e andarsi a giocare il titolo contro Oleksander Ovcharenko, che vive e si allena in Italia. L’ucraino ha tenuto a bada l’austriaco Sebastian Sorger per 6/4, 7/5. Rientrato sul circuito tre settimane fa dopo l’ennesimo stop fisico durato un mese e mezzo,ha ...