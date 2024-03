Armenia | bomba esplode nella centrale di polizia di Yerevan | “Ci sono feriti”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 24 marzo 2024) In una giornata di tensione crescente, ladidi Nor-Nork, situata nel cuore della capitale armena Erevan, è stata scossa da un violento episodio. Secondo quanto riportato dal media locale Armlur, un ordigno è esploso all’interno della stazione, causando. La deflagrazione ha suscitato immediato allarme tra i cittadini e le forze dell’ordine, cheprontamente intervenute sul luogo dell’incidente. In un contesto già di per sé critico, la situazione è ulteriormente degenerata quando, come riferisce l’agenzia di stampa Tass, uomini armati non identificati hanno fatto irruzionestessa stazione di. L’azione ha provocato esplosioni e spari, aggravando lo stato di caos e sollevando interrogativi sulla sicurezza cittadina e sull’identità e le ...