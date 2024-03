Desalojan un centro comercial en San Petersburgo por aviso de bomba - Otra mujer fue detenida hoy por un falso aviso de bomba en un avión que se disponía a despegar desde Moscú con destino a Ereván, la capital de Armenia. Durante el interrogatorio, la mujer aseguró que ...infobae

Persone armate in stazione di polizia in Armenia, feriti - Una fonte della polizia ha riferito alla Tass che persone armate hanno fatto irruzione in una stazione di polizia a Erevan in Armenia. Secondo i dati preliminari, sono stati uditi rumori di esplosioni ...ansa

Armenia, bomba esplode in stazione polizia Erevan: ci sono feriti - (Adnkronos) – Un ordigno è esploso all'interno della stazione di polizia di Nor-Nork ad Erevan, capitale dell'Armenia. Lo riporta il media armano Armlur spiegando che la deflagrazione avrebbe provocat ...sardegnareporter