Armato di coltello minaccia la titolare di un negozio | poi fugge

(Di domenica 24 marzo 2024) Vinci (Firenze), 24 marzo 2024 – Tentata rapina in viale Palmiro Togliatti a Vinci. Paura nel pomeriggio di ieri, 23 marzo, quando un uomodiè entrato in une hato laper farsi consegnare l’incasso. La donna ha reagito facendo così desistere il rapinatore che è fuggito facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Empoli che stanno conducendo le indagini per rintracciare il responsabile. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.