Argentina | una grande marcia per i diritti umani nel giorno della memoria contro la dittatura

Quattro calciatori del Velez Sarsfield, in Argentina , sono stati arrestati in seguito alle accuse di violenza sessuale nei confronti di una giovane giornalista alla vigilia del match di campionato ... (liberoquotidiano)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha risposto a una ragazza italo-argentina , che aveva raccontato di essere stata vittima di frasi razziste: "Non so chi ti abbia mai detto di tornare ... (fanpage)

Un italiano vicepresidente in Messico, tra iguane e jacuzzi allo stadio: 'Sogno Dybala per il mio Cancun' - Tra l`Italia e il Messico ci sono 7 ore di fuso orario. Lì, tra iguane e spiagge bianche, vive un italiano che a 30 anni è vicepresidente e direttore generale.calciomercato

Cavani: gol fantastico in rovesciata a 37 anni col Boca Juniors in Copa Argentina. Guarda il video - COPA Argentina 2024 - Matador assoluto protagonista con una doppietta nel successo per 3-0 del Boca Juniors contro il Central Norte in un match valido per i 32e ...eurosport

Roma, sempre più Paredes. Ed è tornato centrale anche con l’Argentina - Il rilancio nel club prezioso anche per l’Albicelesta: è tornato decisivo anche in nazionale e Scaloni sorride ...corrieredellosport