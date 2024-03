Arezzo-Fermana oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 24 marzo 2024) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di. La formazione toscana si trova a metà classifica e sogna di qualificarsi per i playoff; per riuscirci deve assolutamente vincere questo match e fare un gran finale di stagione. La compagine marchigiana, dal suo canto, vorrebbe conquistare la salvezza evitando di disputare i playout, per questo motivo diventa fondamentale vincere su questo campo. La squadra padrona di casa è reduce da tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque gare e ha intenzione di prendersi i tre punti tra le mura amiche. La formazione ospite, invece, è ultima ...

