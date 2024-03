Apre la Casa della cittadinanza Punto d’incontro e di opportunità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Dai laboratori di cucina ai mercatini, dalla zona-compiti alla sala di registrazione resa possibile anche grazie Sfera Ebbasta, fino alle lezioni di sartoria anche per bambini e ragazzi. In via Abruzzi 11, nel cuoreCrocetta, è stato inaugurato ieri pomeriggio un progetto frutto di un’importante co-progettazione tra il Comune e le cooperative Il Torpedone, La Grande, Prima e la Fondazione Mazzini. "Questo nuovo inizio, culminato nell’inaugurazione, fa parte di una strategia più grande di riqualificazione del quartiere all’interno del progetto Entangled che prevede un rinnovamento non solo urbanistico ma anche dei servizi offerti - spiega l’assessore al Welfare, Riccardo Visentin -. All’interno di questo nuovo progetto ci sarà spazio per ...