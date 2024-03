Antonella Ruggiero | con “Altrevie” 12 brani in un linguaggio immaginario e suggestivo

(Di domenica 24 marzo 2024) MILANO – ‘’ è il titolo del nuovo album die Roberto Colombo – il primo insieme dopo la parentesi di “Pomodoro genetico” del 2008 – che ha visto la luce nel primo giorno di primavera, il 21 marzo. ‘’ è una ricerca artistica a più voci che si sviluppa nel suono, nella carta e nel web. Un’iniziativa davvero inusuale la cui particolarità la colloca sicuramente tra i progetti più sperimentali all’interno dell’ampio repertorio della. L’idea di fondo è stata quella di ricreare un nuovoper realizzare una proposta musicale del tutto innovativa. La ricerca sonora dei due artisti si è concentrata sulla manipolazione digitale della voce e sulla coniazione di una lingua immaginaria e sconosciuta per animare il mondo di ...

Antonella Ruggiero ha spiegato il significato del nome del famoso gruppo dei Matia Bazar , di cui ha fatto parte in passato, spiegando che Matia è lei, e voleva uno pseudonimo che non fosse né ... (cultweb)

Antonella Ruggiero si racconta: "Ho abbandonato l’Italia. Lasciare i Matia Bazar fu molto intenso" - Antonella Ruggiero, storica voce dei Matia Bazar, ritorna sulle scene musicali dopo dieci anni di pausa con un nuovo progetto chiamato "Altrevie", in collaborazione con Roberto Colombo, suo compagno n ...news.fidelityhouse.eu

Antonella Ruggiero dove vive oggi «Ho abbandonato l'Italia, sono a Berlino. Lasciare i Matia Bazar fu molto intenso» - Antonella Ruggiero, voce storica dei Matia Bazar, torna a cantare con un nuovo progetto, un'altra lingua, Altrevie. Ci torna con Roberto Colombo, compagno d'avventura, anche nella ...ilmessaggero

