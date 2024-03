Anticonformista sin dall' infanzia in Brasile | quando sposò l' Eroe dei due mondi | si trasformò in una vera combattente Cui l' Italia deve molto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 24 marzo 2024), 1835. C’è una ragazzina che ha i calzoni infilati dentro gli stivali, un fazzoletto a righe al collo e un sombrero in testa: è quello del suo papà. Non ha nemmeno 14 anni ma non la ferma nessuno su quel Cleto, il suo cavallo: a vederla sembra un giovane tropeiros come gli altri, ovvero un mandrianoe guance luminose e imberbi che si sta esercitando prima di salire al Planalto. Basta scorgere però le sue curve femminili ben fasciate ed è chiaro: quella che sta erta sulla sella e in testa a una mandria di vitelli è una donna e per la gente che l’aveva vista partire cosìa città di Laguna lei è “Ana la pazza”. Mai avevano visto da quelle parti una femmina in groppa a un mangalarga. E ora c’è Ana invece, ovvero Aninha (così la chiamavano in famiglia) Maria de Jesus Ribeiro da Silva, figlia di Bento, un mandriano morto in ...