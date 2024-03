Anpi contro Meloni che “omette e confonde” il ruolo del regime fascista nella strage delle Ardeatine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) “Ancora una volta la presidente del consiglio. Non parla della responsabilità dei fascisti italiani a cominciare dal questore Piero Caruso che fu condannato a morte per aver approntato la lista di 50 persone da sopprimere alle. Non dice che le vittime furono in grande maggioranza antifascisti ed ebrei. È la solita rilettura capziosa della storia che tende sempre a coprire le responsabilità dei fascisti e a negare il valore dell’antifascismo. Un’altra occasione perduta”. Così Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Associazione nazionale partigiani italiani. La presidente del Consiglio Giorgia, in occasione dell’anniversario dell’eccidio nazidel 24 marzo 1944 in cui furono uccisi 335 civili e militari italiani, ha affermato: “Oggi l’Italia onora e ...