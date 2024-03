Amici | riassunto puntata 23 marzo | due eliminati | la lite tra Todaro e Lo | le sfide

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 24 marzo 2024) Una lunga, quella diandata in onda tra sabato 23 e domenica 24. In prima serata su Canale 5, è tornato il talent show di Maria De Filippi, per la fase del Serale. Di seguito una sintesi di quello che è accaduto.La giuria e la battuta di MariaLasi è aperta con...