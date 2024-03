Amici | Alessandra Celentano umiliata | Facevo l' uncinetto | caos in studio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Prima puntata del Serale di, lo storico format di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. E nella puntata di sabato 23 marzo ci sono state subito scintille tra i giudicie Cristiano Malgioglio. Il tutto inizia quando Raimondo Todaro rifiuta il guanto di sfida della, decisione poi confermata dagli altri giudici. "È molto difficile. Capisco quello che dice Raimondo. Per me non è equo", ha commentato Giuseppe Gioffrè. Decisivo nel rifiuto il voto di Malgioglio, che oltre a dare ragione a Todaro ha infilzato la: "Io ho un formicolio ai piedi. Non sono d'accordo ovviamente con la signorama lo sono con Todaro. Che cosa siamo venuti a fare noi qua ad? Sennò mi portavo un gomitolo di lana e ...