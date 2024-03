“Amici 23” | scontro al programma | “Figura di mer** | lo hanno visto tutti”

Leggi tutta la notizia su tvzap

News tv. "di": "", lo– Al via ieri sera, 23 marzo 2024, il serale di "23". Gli allievi sono stati suddivisi in tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. La giuria è composta anche quest'anno da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Durante il primo appuntamento, verso la mezzanotte, si è consumata un'accesa discussione.tra Raimondo Todaro ed Emanuele Lo.