Amici 23 | Lil Jolie ha un attacco di panico in diretta | “Non respiro più” Maria De Filippi si commuove per Ayle eliminato | “Spero ti sia scesa un po’ la rabbia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Doppia eliminazione durante la prima puntata del Serale di “diDe”, che ha segnato il 26.7% di share con 3.768.000 milioni di spettatori contro lo speciale de “L’Eredità”, condotto da Marco Liorni, al 15.7% di share e 2.360.000 di spettatori. A non avercela fatta tra esibizioni di canto, ballo e guanti di sfida tra le squadre di Lorella Cuccarini con Emanuel Lo, Anna Pettinelli con Raimondo Todaro e Rudy Zerbi con Alessandra Celentano sono stati: il ballerino Kumo e il cantautore. “Volevo dirti che sono felice di averti conosciuto. – ha dettoDecommossa, salutando– Sai cosa penso perché te l’ho detto mille volte: per me è come se tu ‘’ lo avessi vinto perché hai vinto cose molto più grandi e molto più ...