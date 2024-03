Amici 23 | le prime parole di Ayle e Kumo dopo l’eliminazione dal talent

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 24 marzo 2024) È andata in onda ieri sera la prima puntata del serale di, ilshow di Maria De Filippi giunto alla ventitreesima edizione. La trasmissione ha visto giàdi due dei suoi allievi: il cantautore, della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e, il ballerino di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini,il ballottaggio con Lil Jolie.la puntata, i due giovanissimi ragazzi hanno rilasciato leal canale ufficiale di. Ecco cosa ha raccontato: Non me l’aspettavo. Comunque contro Giovanni che è un grandissimo è stata una bellissima sfida. Non sapevo cosa volesse dire lavorare la musica in questo modo. Sono cambiato sotto tantissimi punti di ...