Amichevole Italia-Ecuador 2-0 | Barella chiude i conti! | PM NEWS

L’Italia ha sconfitto l’Ecuador per 2-0 nel l’amichevole andata in scena alla Red Bull Arena di Harrison (nell’area di New York, USA). Dopo la vittoria ottenuta tre giorni fa contro il Venezuela ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.04 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 23.02 Italia che gioca bene e vince, nonostante un secondo tempo in sofferenza trova in ... (oasport)