Amichevole Italia-Ecuador 1-0 | resiste il vantaggio azzurro | PM NEWS

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33? Fase fase fallosa del match. 31? Partita giocata con ritmi molto gradevoli. 29? Ecuador che riprende il possesso. 27? Raspadori chiede un rigore, per ... (oasport)

TJ - ECUADOR-Italia 0-1 - Tre minuti di recupero concessi dall'arbitro prima dell'intervallo - 20.00 - Amici di TuttoJuve.com, benvenuti alla diretta scritta di Ecuador-Italia, seconda ed ultima Amichevole di questa pausa per gli azzurri che hanno già giocato lo scorso giovedì e hanno battuto 2 ...tuttojuve

DIRETTA | Italia-Ecuador 1-0: gli azzurri gestiscono il vantaggio - Italia (3-4-2-1): Vicario, Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Zaniolo; Raspadori. CT: Luciano Spalletti. A disp.: ...lalaziosiamonoi

entusiasmo sugli spalti per Italia-Ecuador - La Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey si tinge di azzurro e giallo per l'Amichevole tra Italia ed Ecuador, a 19 anni dall'ultimo confronto ...sportmediaset.mediaset