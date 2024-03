Alpinista precipita e muore in montagna | dramma in Val d' Aosta | la compagna sta bene | salvata con l' elicottero

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Un alpinista è precipita to stamane, intorno alle 8.30, per un centinaio di metri lungo il canale Bendotti a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo . L'uomo di ... (liberoquotidiano)

Alpinista precipita e muore in montagna, dramma in Val d'Aosta: l'allarme dato dalla compagna - Incidente e dramma in montagna in Val d'Aosta. Un Alpinista è morto precipitando sulla Becca Etresenda, nella Valle del Gran San Bernardo: l'uomo era in compagnia di ...leggo

Trento. SciAlpinista scivola e precipita per 200 metri lungo un pendio di neve misto roccia: è grave - TRENTO - Una sciAlpinista, le cui generalità non sono ancora note, è stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere scivolata sotto la cima ...ilgazzettino

precipita sulla via per il bivacco Macherio, muore Alpinista 60enne - La vittima è Walter Gualtiero Bassi, presidente della società Corrintime, che è caduto per circa 200 metri e ha perso la vita questa domenica mattina verso le 10. Il corpo è stato recuperato e portato ...quibrescia