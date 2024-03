Allo studio Serie A+ | nuova piattaforma digitale del calcio Italiano

(Di domenica 24 marzo 2024) La Lega diA sta preparando il terreno per il lancio di una, laA+, che promette di offrire una vasta gamma di servizi ai tifosi del, sia gratuitamente che tramite abbonamento. Questa iniziativa, tuttavia, si scontra con le preoccupazioni espresse dalle emittenti televisive, in particolare Dazn, e da alcuni club.Il progetto dellaA+ è stato sviluppato in collaborazione con il partner Deltatre e è già stato delineato in un dettagliato documento di 67 pagine. La, che dovrebbe essere lanciata il 1° agosto, è concepita per fornire una vasta gamma di servizi, tra cui giochi a premi, anteprime degli highlights personalizzati, votazioni per il miglior giocatore e la selezione dell'inno ufficiale ...

(Adnkronos) – Estendere la fascia di non contribuzione per garantire il diritto allo studio per gli studenti con minori possibilità economiche, sostenere le fasce medie delle famiglie con una ... (periodicodaily)

Milano, 24 mar. (Adnkronos) – Estendere la fascia di non contribuzione per garantire il diritto allo studio per gli studenti con minori possibilità economiche, sostenere le fasce medie delle ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – Estendere la fascia di non contribuzione per garantire il diritto allo studio per gli studenti con minori possibilità economiche, sostenere le fasce medie delle famiglie con una ... (webmagazine24)

Università, Brambilla: "Supporto alle fasce medie per ampliare il diritto Allo studio e aiutare il Paese" - E' la scommessa della prorettrice della Statale di Milano candidata a diventare la prima donna a guidare l'Ateneo ...adnkronos

Avvisi bonari anche per IMU e TARI: novità in arrivo per gli italiani - Gli avvisi bonari e lettere di compliance attualmente sono previsti solo per tributi gestiti dall’Agenzia Entrate e non per i tributi locali ...investireoggi

Da pedagogista a creatrice di gioielli: l'avventura della giovane imprenditrice forlivese che sogna in grande - "In futuro sarebbe bello poter aprire diversi negozi in varie parti del mondo, per dare libero “sfogo” alla vena creativa con la possibilità di entrare in contatto con una community più articolata e d ...forlitoday