Allenatore pulcini sostituisce il figlio in campo | il padre lo prende a calci

(Di domenica 24 marzo 2024) Non ha gradito la sostituzione di suo, undicenne giocatore dio della categoriae così è entrato ininsieme alla moglie per insultare l'e un suo collaboratore. Ma non gli è bastato. Dalle offese è passato alla violenza fisica. L’uomo ha dato al tecnico una testata e lo ha preso a. Il tecnico, caduto a terra per il colpo subito, è stato portato in ospedale. L'episodio è accaduto alsportivo di Mezzano, frazione di Ravenna, durante una partita tra la squadra locale deie il Cervia. Il tutto sotto gli occhi esterrefatti degli altri piccoliatori rimasti sconvolti.