Allenatore di calcio all’ospedale | “Preso a testate dal papà di un ragazzino di 11 anni”

(Di domenica 24 marzo 2024) Ravenna, 24 marzo 2024 – “Prima hanno iniziato a inveire contro di me e contro l’altro mister perché avevamo sostituito il loro figlio. E poi mi hanno dato una testata". È il racconto di un pomeriggio di follia quello di Mattia Gallamini, 22, che a Mezzano allena una squadra di bambini classe 2013, 11. Ieri pomeriggio nella frazione i ragazzini hanno giocato contro i coetanei del Cervia quando è scattato un litigio feroce con una coppia di genitori. Il giovaneieri sera era al Pronto soccorso per farsi visitare: "Credo di avere un dito rotto e un bernoccolo in testa". A far scattare la lite la sostituzione di un piccolo calciatore: "Il bambino aveva le scarpe nuove e continuavano a sfilarsi dai piedi, così l’abbiamo sostituito per sistemargliele. L’altro mister in campo con me gliele stava allacciando quando sono ...