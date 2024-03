Alle Ardeatine morti antifascisti Anpi attacca Meloni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Ancora polemiche sull'omaggiovittime delle Fosse. L'critica il messaggio della presidente del consiglio che parla della responsabilità dei nazisti "dimenticando le responsabilità dei fascisti". "Oggi l'Italia onora e rende omaggio alla memoria delle 335 vittime dell'eccidio delle Fosse, terribile massacro perpetrato dtruppe di occupazione naziste come rappresaglia dell'attacco partigiano di via Rasella. L'eccidio ardeatino è una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale e ricordare cosa accadde in quel funesto 24 marzo di ottant'anni fa è un dovere di tutti", ha sottolineato. Parole che suscitano la reazione dell'associazione dei partigiani. "Ancora una volta la presidente del consiglio omette e confonde. Non ...