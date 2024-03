(Di domenica 24 marzo 2024) ROMA – Nuovo appuntamento con la grande musica dal vivo dalla sala B di via Asiago su Rai: lunedì 25sarà sul palco di, indalle ore 21 alle 22 su Rai, sul Canale 202 del digitale terrestre, su RaiPlay e RaiPlay Sound. Artista rivelazione del Festival di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il Volo: “Avere successo è difficile, ma mantenerlo lo è ancora di più” È possibile votare la Top 20 di Radiofreccia dell’anno, il vincitore sarà svelato lunedì 18 dicembre Radio Zeta Future Hits– il Festival della Generazione Zeta torna venerdì 31 maggio 2024 Radio 2 a Sanremo, oltre 100 ore die il ...

Alfa a Radio2 Live il 25 marzo in diretta - ROMA - Nuovo appuntamento con la grande musica dal vivo dalla sala B di via Asiago su Rai Radio2: lunedì 25 marzo Alfa sarà sul palco di Radio2 Live, in diret ...webmagazine24

"Orvieto Sound Festival 2024", fuori il primo nome: dal palco di Sanremo arriva Alfa - I più si sono accorti di lui dopo la partecipazione al 74esimo Festival della Canzone di Italiana, dove ha portato ...orvietonews