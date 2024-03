Alderigi pronto per il bis | Tanti grandi investimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Da quella vittoria del giugno 2019 ritenuta "netta ed esaltante perché non scontata" al duro, durissimo periodo della pandemia, passando per la ripresa post-Covid fino ai nuovi progetti di sviluppo del Comune di Calcinaia. Cristiano, primo cittadino calcinaiolo, ha tracciato una linea dopo questi primi cinque anni da sindaco e, sostenuto dalla lista Uniti per Calcinaia, ha rilanciato la sua candidatura per le amministrative di giugno prossimo. "In questi anni abbiamo messo a terra circa 24 milioni di euro – il resoconto dal punto di vista economico – fondi che sono stati investiti o che verranno investiti a breve". Quindi la lunga rassegna delle opere concluse in questi primi cinque anni di mandato fortemente caratterizzati dal brusco aumento dei prezzi sia per quanto riguarda i materiali da lavoro che hanno complicato le operazioni nei cantieri, sia per ...