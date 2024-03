Alcune coppie scelgono di saltare il sesso e passare direttamente alla fecondazione in vitro

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 24 marzo 2024) La scelta diilinstanno prendendo in considerazione la possibilità diilinper ridurre i rischi per la salute del nascituro. Test genetici preimpianto e riduzione dei rischi I test genetici preimpianto sugli embrioni possono garantire che abbiano il giusto numero di cromosomi, riducendo così le probabilità di aborto spontaneo, secondo il dottor Lucky Sekhon della RMA di New York.income opzione di riserva Il dottor Sekhon ...