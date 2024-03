Agricoltura | delegazione del Comitato Europeo delle Regioni in Costiera Amalfitana

(Di domenica 24 marzo 2024) Visita studio delladeldi Bruxelles, indomenica 24 e lunedì 25 marzo, su invito dell’Assessore regionale all’Nicola Caputo. L’obiettivo è focalizzare l’attenzione sulla cosiddettaEroica, che vede gli agricoltori protagonisti nel ruolo di sentinelle del territorio, impegnate a salvaguardare la biodiversità con colture sostenibili per produrre alimenti sani e genuini. La visita si inserisce nel percorso che, nel mese di gennaio, ha consentito di votare all’unanimità in Plenaria il Parere di Caputo sul Risk Management, dopo i vari passaggi nelle Commissioni NAT 2023. “Il Parere sulla gestione dei rischi in– spiega ...

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2024 Una delegazione di Riscatto Agricolo è stata ricevuta al Ministero dell'Agricoltura per un incontro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (iltempo)

Cooperazione Italia-Vietnam su Agricoltura e clima - Il console generale italiano a Ho Chi Minh City, Enrico Padula, ha incontrato venerdì Nguyen Thuc Hien, vicepresidente del comitato del popolo di Can Tho, nel delta del Mekong, per discutere varie opp ...ansa