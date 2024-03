Aggiornamento meteo per il GP d’Australia di F1 2024

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 24 marzo 2024) Mancano poche ore al Gran Premio: quali condizionirologiche dovranno aspettarsi i piloti e i team a Melbourne? Il Gran Premioè il terzo appuntamento della stagionedi Formula 1 e si svolge sullo spettacolare circuito di Albert Park. Max Verstappen partirà dalla pole position per la terza gara consecutiva, mentre Carlos Sainz lo affiancherà in prima fila. Una vittoria del tre volte campione di F1 gli permetterebbe di eguagliare il suo record di 10 vittorie consecutive. Ma quali sono le condizionirologiche che i piloti dovranno affrontare nella prossima gara? Il vento non è una preoccupazione Nonostante una leggera pioggerellina nella prima mattinata di sabato, la gara si svolgerà in condizioni splendide. Gli amici di ...