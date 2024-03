Agenzia delle Entrate | obiettivo 320mila lettere di controllo in un anno

Il car-sharing, i monopattini e gli scooter elettrici in condivisione, insieme alla ricarica per automobili o motocicli elettrici fornita dal datore di lavoro e resa disponibile ai dipendenti ... (quifinanza)

Russia: presidente iraniano Raisi, “forte condanna dopo attacco, responsabili siano puniti” - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha trasmesso un messaggio di condoglianze all'omologo russo Vladimir Putin all'indomani ...agenzianova

Delpini: «Per vivere e dare pace viviamo pienamente la Settimana santa» - Si è celebrato in Duomo il Pontificale delle Palme. L'esortazione dell'Arcivescovo: «Voi benedetti da Dio, siate benedizione per quelli che vi incontrano» I discepoli di duemila anni fa e quelli di ...chiesadimilano

Domenica delle Palme, la messa in piazza San Pietro con Papa Francesco - (Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 Si è tenuta in piazza San Pietro, in Vaticano, la messa organizzata in occasione della Domenica delle Palme. Il grande colonnato del Bernini ha accolto migliaia di ...la7