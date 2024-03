Affari Tuoi | Luana demolisce il Dottore | clamoroso colpo alle casse della Rai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Un sabato sera col botto ad, il programma dei pacchi condotto da Amadeus su Rai 1. La puntata in questione è quella del 23 marzo, dove a sfidare la sorte ci sono, consulente finanziaria da Reggio Calabria e ovviamente in rappresentanzaCalabria, insieme al compagno Gianluca. I due entrano in gioco con il pacco 11. Si inizia abbastanza bene, sei tiri discreti, dunque la prima offerta del, pari a 37mila euro e rispedita al mittente. Poi viene offerto il cambio pacco, altrettanto rifiutato. A quel punto la coppia vanifica i premi da 100mila e 200mila euro. Si resta con quattro pacchi blu e altrettanti pacchi rossi, tra i quali quello da sogno, da 300mila euro. Ilrilancia: 20mila euro. La coppia ci pensa a lungo e poi rifiuta. Altra offerta di ...