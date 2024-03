AEW | Contratto rinnovato anche per Jake “The Snake” Roberts

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 24 marzo 2024)“Theha navigato nel business del wrestling per ben 50 anni, un autentico veterano del settore. Dal 2020 lavora per la AEW, dove per la maggior parte del tempo ha svolto il ruolo di manager di Lance Archer. All’opera per un altro anno Durante l’ultimo episodio del suo podcast “ThePit”,ha confermato di averil suocon la federazione di Jacksonville: “Bene gente, mi vedrete in AEW per un altro anno. È vero, mi hannoil, è una grande notizia. Non vedo l’ora di incominciare”.harivelato di voler proporre il format delloPit come talk show ufficiale della AEW.