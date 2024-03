Addio ad Alberto Aleotti | pioniere dei Gessi patrimonio Unesco

(Di domenica 24 marzo 2024) Ultimo saluto, domani al cimitero di Zola, ad, assessore, e poi consigliere comunale, morto per un arresto cardiaco mercoledì scorso mentre era impegnato in un trekking a Ischia. Aveva 69 anni. Un malore improvviso lo ha colpito nel corso di una escursione e i suoi compagni di gruppo pur facendo il possibile non sono riusciti ad evitare il peggio. Fratello maggiore di Sergio, che fu sindaco di Zola,per tre legislature tra il 1980 e il 1995, prima nelle file del Pci, e poi come fondatore e rappresentante dei Verdi, è stato un protagonista della vita politica locale ricoprendo ruoli importanti nel suo partito e nell’amministrazione della cittadina. Fino alle divergenze interne sulla politica urbanistica espansiva e alle battaglie ambientaliste dedicate prima di tutto alla tutela ...

