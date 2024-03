Addio a Stefania e ai suoi tre angeli Lo strazio ma anche la speranza | Dal cielo ci sorriderete ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) e Francesco Moroni Le urla strazianti. Il silenzio e le lacrime: "Rispondimi Stefi, rispondimi...". La mamma diNistor, romena morta a 32 anni, è piegata sopra la bara della figlia. Poco distanti, i tre feretri della piccola Giorgia Alejandra (sei anni) e dei gemellini Mattia Stefano e Giulia Maria, nati appena due anni fa. "Stefi non andare via, prendimi con te così posso starti sempre vicina..." continua la donna in un ultimo, struggente saluto. Papà George Panaite Birta è chiuso in un dolore che non ha lasciato spazio alle parole. La sua famiglia, spazzata via nell’incendio di una settimana fa a Bologna per colpa di una stufetta, non c’è più. La piccola, ma splendida chiesa ortodossa di San Luce Evsta è illuminata dalle tantissime candele distribuite ai presenti come segno die preghiera per le anime ...