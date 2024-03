Adam Copeland | “L’AEW mi ha permesso di realizzare un sogno”

(Di domenica 24 marzo 2024) Nel main event dell’ultimo episodio di Dynamite,ha sconfitto Christian Cage conquistando così il TNT Championship per la seconda volta in carriera. Se il suo primo regno era stato stroncato sul nascere, il secondo regno della Rated R Superstar si prospetta molto interessante, visto che il wrestler ha deciso di ricominciare con le open challenges. Nel frattempo, l’ex Edge ha commentato su Instagram la sua vittoria, affermando chegli hadiuno dei suoi più grandi sogni. In un post sul social,ha scritto:“A proposito di Dynamite dello scorso mercoledì. Quando sono tornato al wrestling nel 2020 questo era il match che desideravo avere. Faccia a faccia con Christian nella nostra città, 40 anni dopo esserci incontrati la prima ...

