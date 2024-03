Ad Arceto è in palio mezzo campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Doveva essere una domenica di sosta per il Torneo delle Regioni, mentre potrebbe essere decisiva per le sorti di Promozione ed Eccellenza (ore 14.30). Si recuperano infatti alcuni match pesanti: big-match fra l’Arcetana terza della classe e la capolista Bibbiano/San Polo (a +6) coi locali in serie utile da ben 21 gare. Ex di turno il guardiano biancoverde Giaroli che dovrà neutralizzare la verve del puntero Messori, ex arcetano, nella sua miglior stagione realizzativa (in buca 16 volte). Deve essere pronta ad approfittarne la Vianese che, staccata di 4 lunghezze dalla vetta, deve risolvere il rebus contro l’inguaiata Quarantolese. Ultima spiaggia per l’Atletic Progetto Montagna col Fiorano terzultimo della classe. Per il girone A il trio reggiano Boretto-Campagnola-Riese punta a regalarsi una Pasqua serena sfruttando i rispettivi impegni casalinghi. Nella A dei Dilettanti di scena ...