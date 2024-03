Acerbi-Juan Jesus | decisione in arrivo! Due possibili scenari più uno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 24 marzo 2024), dopo aver esposto le proprie verità alla Procura Federale su quanto accaduto durante Inter-Napoli, sono in attesa delladel Giudice Sportivo. Il difensore interista rischia una squalifica di almeno 10 giornate se dovesse essere confermata la frase razzista rivolta al brasiliano. Ma non è scontato per svariati motivi, come rivela Sky SportA BREVE – Francescosono stati ascoltati qualche giorno fa dalla Procura Federale su quanto accaduto nel corso di Inter-Napoli. Né l’uno né l’altro ha cambiato versione: l’interista continua a sostenere di non aver rivolto frasi razziste mentre l’azzurro sostiene l’esatto contrario. In mezzo ladel Giudice Sportivo, che dovrebbe ...