Accademia | ko interno senza appello | il Vesuvio Oplonti passa 3-0

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Altra sconfitta per l’Volley che ieri pomeriggio è stata superata al Palaparente di Benevento daldi Torre Annunziata (Na) con il punteggio di 3-0 (25-15, 26-24, 25-21) nella ventesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Un risultato troppo severo per le giallorosse che, ad eccezione di un primo set tutto di marca ospite, hanno invece giocato alla pari contro il più quotato avversario sia nella seconda che nella terza frazione, arrivando ad avere anche due punti di vantaggio nelle battute finali dei set, e con un pizzico di fortuna in più avrebbero potuto portare a casa almeno uno dei due parziali. Torre Annunziata, priva di Campolo, ha gestito bene la gara nel primo set, mentre nei successivi è riuscita a far prevalere la sua superiorità ma con maggiore fatica, ...