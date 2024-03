Abbiamo munizioni per tre giorni | Lucio Caracciolo svela la farsa di Macron

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) «Mai attentato fu più annunciato di questo». Sulla strage al Crocus di Mosca è giusto partire dalle premesse di, visto che fin da subito si sono diffuse teorie complottiste che vanno dalla pista ucraina al (classico) «è stato Putin». Venerdì Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 ha il difficile compito di analizzare la situazione praticamente in diretta, con tutte le insidie del caso. Propaganda del Cremlino compresa. In studio, il direttore di Limes e tra i massimi esperti di geopolitica in Italia ricorda l'allerta lanciata dalle ambasciata americane e inglesi lo scorso 7 marzo, quando chiedevano ai loro connazionali presenti nella capitale russa di evitare luoghi ed eventi affollati per il rischio, appunto, di un «attentato imminente. Bisognerebbe chiedere a loro, evidentemente qualcosa in più sanno anche non è detta che possano ...