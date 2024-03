A Trieste numerosi treni cancellati per lo sciopero

(Di domenica 24 marzo 2024) Sonoin arrivo alla stazione ferroviaria diche sono stati; altri, invece, sono giunti ma con ritardo: è la situazione nel tardo pomeriggio riferita allonazionale indetto dalle ore 21:00 di ieri alle 21:00 di oggi. Si registrano disagi tra i viaggiatori, molti dei quali hanno dovuto rinunciare al viaggio o alla gita, vista la bella giornata. Le cancellazioni hanno riguardatoregionali ma anche iad alta velocità. Non sono ancora stati diffusi dati ma, da una rapida stima isoppressi potrebbero essere circa un terzo del totale. Intorno alle 19 per quanto riguarda le partenze, invece, la circolazione appare più stabile, quasi normale.

