A Roma ladro acrobata scappa con l’oro lanciandosi dal terzo piano

(Di domenica 24 marzo 2024) Il furto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 23 marzo, in via Lorenzo Bonincontri, zona Tor Marancia a. Preso uno dei due ladri, mentre l'altro è riuscito are con la refurtiva,dal

Avevano preso di mira una palazzina in via Via Lorenzo Boninconti a Roma . decisi a mettere a segno un colpo. E alle 22 e 20 di ieri, sabato 23 marzo, due giovani malintenzionati ha iniziato a ... (ilcorrieredellacitta)

Roma, ladro acrobata si lancia dal terzo piano e fugge con oggetti d'oro rubati: la casa era vuota dopo la morte della proprietaria - Il furto, l'allarme, la fuga. Si lancia dal terzo piano e riesce a scappare dalla polizia che lo insegue. È accaduto ieri pomeriggio in via Lorenzo Bonincotri a Roma (zona Ardeatina) ...ilmessaggero

Soliti ignoti in casa della donna defunta: ladro si lancia dal terzo piano e fugge - Hanno prima citofonato ai condomini del palazzo. Dopodiché, sono entrati nell’appartamento di una donna deceduta un mese fa. Due i ladri in azione nella serata di ieri, 23 marzo, in via Lorenzo Boninc ...terzobinario

Roma, furto in appartamento: ladro tenta la fuga sul ponteggio della palazzina - In due avevano messo a segno un furto nell'appartamento di una donna morta un mese fa. Uno è scappato, l'altro è stato preso dalla Polizia ...ilcorrieredellacitta