A Pesaro per terminare l’astinenza La Unahotels non vince in trasferta dal lontanissimo 10 dicembre L’ex Cinciarini non è d’accordo | deve salvare il team della sua città

(Di domenica 24 marzo 2024) "Nell’impossibilità di vederci chiaro, almeno vediamo chiaramente le oscurità", scriveva Sigmund Freud. Chissà se il più celebre psicanalistastoria sarebbe in grado di spiegare l’incredibile differenza di prestazioniquando gioca al PalaBigi rispetto a quando è lontana da casa. Anche perché il lato oscuro biancorosso in versione esterna è decisamente evidente: fatto di tunnel emotivi che conducono a palle banalmente perse, errori sciagurati, inspiegabili arrendevolezze, su cui gli avversari infieriscono. Tutte cose che non vorremmo vedere oggi alla Vitifrigo Arena di, nel match contro la Carpegna Prosciutto. Saremo accontentati? Il desiderio di esserlo è unanime, ma, si scontra con un ruolino di marcia che, lontano da via Guasco, è impietoso tanto quanto esaltante tra le mura amiche. ...