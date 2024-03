A Mosca è il giorno del lutto Commemorazione al Crocus City Hall Putin accende una candela | ma quali saranno le sue prossime mosse?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 24 marzo 2024) Oggi la Russia ha osservato una giornata dinazionale per le vittime dell’attacco al. Nessun evento pubblico, bandiere a mezz’asta, incluse quelle delle ambasciate europee e quella americana. Ma mentre l’Isis K continua a diffondere video dell’attentato per ribadire la loro responsabilità nel massacro di oltre 130 persone il Cremlino non persegue la pista islamica. Nei media ufficiali le immagini diffuse dall’agenzia Amaq dell’Isis non vengono pubblicate. Finora sono quattro gli arrestati con l’accusa di essere gli autori della strage. Sono stati bloccati nella regione di Bryansk mentre, secondo quanto dichiarato nel suo discorso televisivo alla nazione dal presidente Vladimir, cercavano di raggiungere il confine con l’Ucraina. Sono interrogati in modo “formale” nella sede ...