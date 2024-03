A che ora la F1 su TV8 oggi | programma gara in chiaro GP Australia 2024 | streaming | differita

(Di domenica 24 marzo 2024) Il Gran Premio d’di Formula 1 si disputerà nella giornata della Domenica delle Palme, il 24 marzo. La terzadel Mondiale prenderà il via alle ore 5.00 italiane. Sarà la trentottesima edizione dell’evento, la ventisettesima a disputarsi a Melbourne. L’appuntamento inaugurale si tenne ad Adelaide nel 1985, dopodiché a partire dal 1996 la competizione si è trasferita nel contesto attuale. Nel 2023 laebbe un finale convulso e caotico, con polemiche e classifica riscritta causa bandiera rossa. Vinse Max Verstappen davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e all’Aston Martin di Fernando Alonso. Chi saranno i protagonisti dele come scoprirlo seguendo lain TV? Classifica Mondiale piloti F1: tre ferraristi a punti! Verstappen al ...

Il Gran Premio di Australia di Formula 1 andrà in scena questo fine settimana sul circuito di Albert Park, a Melbourne. Le qualifiche andranno in scena alle 7:00 del mattino italiane di sabato 23 ... (sportface)

Santa Messa Domenica Delle Palme orario 24 marzo 2024 in tv e in streaming A che ora inizia la Santa Messa della Domenica Delle Palme in tv e in streaming ? Papa Francesco si avvicina sempre di ... (spettacoloitaliano)

La MotoGP torna in America per il terzo round del motomondiale 2024 . Il calendario originale, che prevedeva un appuntamento ulteriore, è stato modificato e così il paddock vola dal Portogallo fino ... (sportface)

Caccia a nuovi fondi per unire le ciclabili: Fermo guarda in direzione sud - FERMO Ha solo una settimana di utilizzo, dall’inaugurazione di sabato scorso e già il ponte sul fiume Ete dimostra di essere non solo utile, ma anche molto apprezzato da pedoni ...corriereadriatico

Il vicesindaco di Venezia: «Savage dannoso per i giovani ma il Comune non può vietare concerti in luoghi privati» - VENEZIA - Non si arresta la polemica per il concerto del trapper Niky Savage, annunciato per il 30 marzo al Molocinque e che un comitato di genitori, sostenuto dalla fondazione Efesto, chiede ...ilgazzettino

leggi le altre "Cose" - a proposito del ragazzo che con la mano ha mimato una pistola puntata su Giorgia Meloni. Colpa del rap e delle serie tv piene di armi e sparatorie, ha detto Gratteri, e se “… in un film di un’ora non ...agenziaradicale