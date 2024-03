30 miliardi di euro di lavori? Risvegliarsi dalla sbornia green

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 24 marzo 2024) Il Sole 24 Ore riferisce che, secondo il Cresme, per rispettare la prima scadenza della direttivapea “case” (riduzione del consumo medio di energia degli immobili esistenti del 16% nel 2030 rispetto al 2020) in Italia servirebbero 320di. Una cifra improponibile sia per le casse pubbliche sia per le tasche private. Se la stima del Cresme fosse fondata, si tratterebbe di una valida ragione (in più) per pretendere che i partiti che hanno votato contro questo assurdo provvedimento (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) assumano in campagna elettorale l’impegno a lavorare sin dall’inizio della prossima legislatura Ue perché esso sia ripensato totalmente, cancellandone ogni connotazione impositiva. Appurato che neppure il raggiungimento dell’irrealistico obiettivo emissioni zero nel 2050 ...