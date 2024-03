24 marzo | ottanta anni fa le Fosse Ardeatine | 10 italiani uccisi per ogni tedesco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Firenze, 232024 - Il 24del 1944, Roma fu teatro di uno dei più feroci massacri della seconda guerra mondiale, una strage di civili inermi presso le. Quell’eccidio è stata una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese, un orrendo massacro che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva. Ma cosa accadde quel giorno, e perché? L’attentato partigiano di via Rasella era avvenuto il giorno prima, il 23. A via Rasella era stata fatta esplodere una carica di tritolo, nascosta in un carretto da netturbino. I morti furono 32 e i feriti 55, e tra le vittime anche un ragazzino di 12, e un altro civile romano. Il comandante della piazza di Roma, generale Kurft Malzer, in quello scenario agghiacciante di sangue e urla aveva ...