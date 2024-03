23 Marzo 2024 – Biden dichiara valuta la guerra a Huawei

(Di domenica 24 marzo 2024) L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joestando di inserire nella lista nera del dipartimento del Commercio Usa le società cinesi del settore dei semiconduttori legate al colosso dell’elettronica per le telecomunicazioni. Attacco aereo israeliano sulla città orientale di Baalbek, nel Libano. I jet hanno colpito durante la notte un edificio a due piani, nella roccaforte di Hezbollah. Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso di “punire” i responsabili dell’attentato che ieri ha provocato la morte di almeno 133 persone a Mosca e ha assicurato che i presunti autori sono stati arrestati mentre fuggivano in Ucraina, senza mai menzionare la rivendicazione dell’Isis. La compagnia aerea giapponese Japan Airlines ha annunciato una commessa da 32 aerei ad Airbus e un’altra da 10 apparecchi a Boeing. Chiusi ...

Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 marzo 2024 | Ariete , Toro , Gemelli , Cancro , Leone e Vergine Oroscopo Paolo FOX oggi – Nuovo appuntamento con l’ Oroscopo di Paolo Fox di oggi : come ogni giorno, ... (tpi)

Grande Fratello anticipazioni 25 marzo 2024 , la finale Siamo giunti alla finale del Grande Fratello 2024 . Stasera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata che decreterà il vincitore assoluto di ... (spettacoloitaliano)

Acqua, un bene prezioso da non disperdere (di Tony Ardito) - StampaIl 22 Marzo scorso, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, l’Istat (Istituto nazionale di statistica) ha pubblicato un report secondo il quale l’acqua che ogni anno viene dispersa in I ...salernonotizie

Perché il 25 Marzo si celebra il Capodanno fiorentino - Nel Medioevo il primo giorno dell'anno era quello dell’Annunciazione. E oggi ci sono varie iniziative gratuite nei musei di Firenze ...lanazione

Maddaloni (CE) – Visita istituzionale al Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” - Presso il Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” si è svolta, sabato, 16 Marzo 2024, una visita istituzionale di delegazione della Prefettura...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioN ...teleradio-news