“112 | Le notti del Radiomobile” | su Raitre la docuserie sulle gazzelle dei carabinieri video

(Di domenica 24 marzo 2024) Quegli inseguimenti sembrano scene tratte da una delle tante serie che affollano le piattaforme televisive. Invece gli interventi che vedremo (ogni venerdì per 6 puntate, alle 23,10 su Rai3) in “112 – Ledel” sono veri. Sono quelli del Nucleo Operativodeicosì come Claudio Camarca li ha raccontati dopo essere stato con i militari a bordo delledurante i loro turni di lavoro a Roma, Napoli e Milano. Quello che ne esce è la fotografia di una presenza confortante e di prossimità al servizio della richiesta di sicurezza dei cittadini. LEGGI ANCHE "Basco rosso" batte pure la Fialdini. Il regista Camarca al Secolo: "Un successo inaspettato" "Basco rosso" torna su Rai1: l'addestramento del corpo d'élite deicome un ...

Questa mattina mercoledì 20 marzo 2024 Periodico Daily ha partecipato alla Conferenza stampa di “112 – Le notti del Radiomobile” , presso la RAI, in Viale Mazzini, 14, Sala Sergio Zavoli in Roma. ... (spettacolo.periodicodaily)

Rai Approfondimenti e IndigoStories presentano “112 – LE notti DEL radiomobile” Da domani alle 23.00 per 6 puntate su Rai3 e su RaiPlay Da domani , venerdì 22 marzo, per sei appuntamenti in ... (romadailynews)

Il maresciallo Rocca esce dalla fiction e diventa realtà . Grazie alla Rai che entra in caserma, anzi, per dirla meglio, sale a bordo delle gazzelle dei Carabinieri e va, a 180 all'ora sul Raccordo ... (liberoquotidiano)

“112 – Le notti del Radiomobile”: sei puntate su RAI 3 dedicate ai Carabinieri - Ha preso il via da ieri, venerdì 22 marzo, per sei appuntamenti in seconda serata, su RAI 3 “112 – Le notti del Radiomobile”, una docuserie esclusiva che ...settenews

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 22 marzo - Storie dall’Italia 24 ore in auto con i carabinieri 112-Le notti del Radiomobile Rai 3 - 23.05 La docuserie di Claudio Camarca racconta in presa diretta il lavoro del Nucleo operativo Radiomobile dei ...msn